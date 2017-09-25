Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России продлили арест украинскому журналисту Сущенко

Понедельник, 25 сентября 2017, 12:36

Московский суд в понедельник продлил арест незаконно удерживаемому в российском СИЗО журналисту Роману Сущенко.

Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30.10.2017 года. Защита будет обжаловать решение", - написал он.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

В конце июня суд в Москве решил оставить под стражей еще на 3 месяца украинского журналиста Романа Сущенко. В украинском МИД отреагировали на это "решительным протестом".

Украинская правда

Темы: СущенкополитзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: