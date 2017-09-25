В РФ хотят, чтобы Украина продлила действие закона о Донбассе

Представитель РФ в Минской группе Борис Грызлов считает, что срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который истекает в октябре 2017 года, должен быть продлен на постоянной основе.

Об этом он заявил в интервью газете "Известия".



Политик утверждает, что без этого выполнение минских соглашений невозможно.

"Поскольку срок действия закона определен на три года и заканчивается в середине октября, то это весьма тревожно. На Украине раздаются голоса, что после этого выполнять Минские соглашения станет невозможно, так как упомянутый закон является базовым для пункта 4 Минских соглашений, касающегося проведения выборов", - сказал Грызлов.

Представитель РФ в Контактной группе в Минске считает, что "Россия как страна-посредник настаивает, чтобы закон был продлен и дополнен положением о его вступлении в действие на постоянной основе".

Он утверждает, что данный закон необходим, потому что якобы "народ Донбасса нуждается в гарантиях от репрессий, арестов, гарантиях безопасности, языковых и культурных прав…".

На вопрос, почему тормозится выполнение минских соглашений, Грызлов обвинил в этом Украину.

"Это нежелание официального Киева решать предусмотренные минскими соглашениями политические вопросы, которые и стали причиной конфликта", - сказал он.

"Это ввод в постоянное действие особого статуса Донбасса, проведение амнистии и помилования участникам событий в Донбассе (пока Киев амнистирует только "своих") и проведение выборов, после которых особый статус Донбасса должен начать действовать на постоянной основе", - добавил политик.

Ранее сообщалось, что в РФ согласны на миротворцев, только после официального закрепления за Донбассом "особого статуса".

Президент Петр Порошенко заявил, что не даст иностранным партнерам, в том числе западным, давить на себя в вопросе установления местного самоуправления в оккупированных регионах Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда