У РФ хочуть, щоб Україна продовжила дію закону про Донбас

Представник РФ у Мінській групі Борис Гризлов вважає, що термін дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який закінчується в жовтні 2017 року, повинен бути продовжений на постійній основі.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Известия".

Політик стверджує, що без цього виконання мінських угод неможливе.

"Оскільки термін дії закону визначено на три роки і закінчується в середині жовтня, то це дуже тривожно. На Україні лунають голоси, що після цього виконувати Мінські угоди стане неможливо, так як згаданий закон є базовим для пункту 4 Мінських угод, що стосується проведення виборів" , - сказав Гризлов.

Представник РФ в Контактній групі в Мінську вважає, що "Росія як країна-посередник наполягає, щоб закон був продовжений і доповнений положенням про його вступ в дію на постійній основі".

Він стверджує, що даний закон необхідний, тому що нібито "народ Донбасу потребує гарантій від репресій, арештів, гарантії безпеки, мовних і культурних прав ...".

На питання, чому гальмується виконання мінських угод, Гризлов звинуватив у цьому Україну.

"Це небажання офіційного Києва вирішувати передбачені мінських угодами політичні питання, які і стали причиною конфлікту", - сказав він.

"Це введення в постійне дію особливого статусу Донбасу, проведення амністії та помилування учасникам подій в Донбасі (поки Київ амністує тільки "своїх") і проведення виборів, після яких особливий статус Донбасу повинен почати діяти на постійній основі", - додав політик.

Раніше повідомлялося, що в РФ згодні на миротворців, тільки після офіційного закріплення за Донбасом "особливого статусу".

Президент Петро Порошенко заявив, що не дасть іноземним партнерам, в тому числі західним, тиснути на себе в питанні встановлення місцевого самоврядування в окупованих регіонах Донецької і Луганської областей.

Українська правда