Маккейн поблагодарил за "замечательную жизнь" - прогнозы врачей плохие

Сенатор США Джон Маккейн, у которого диагностировали опухоль мозга, поделился страхами о будущем и поблагодарил за "замечательно прожитую жизнь".

Об этом сообщает Associated Press.

Маккейн заявил, что в борьбе с раком мозга врачи дают ему "очень плохой прогноз". Он отметил, что у него есть "чувство страха того, что произойдет", но благодарен за то, что прожил "замечательную жизнь".

Также он отметил, что в последнее время часто думает об Эдварде Муре Кеннеди, своем коллеге из Сената, который умер от такого же типа рака, который диагностировали и у Маккейна. Ведь Кеннеди продолжал работать, несмотря на диагноз и "никогда не сдавался, потому что он любил свое дело".

Как известно, в июле этого года, после удаления тромба над левым глазом, у Джона Маккейна была диагностирована агрессивная форма рака.

Позже он вернулся на работу, чтобы продолжить голосование. После этого президент Дональд Трамп назвал его героем, а члены Сената аплодировали ему.

Маккейн утверждал, что надеется победить болезнь и жить как можно дольше, однако понимает, что "каждая жизнь должна заканчиваться так или иначе".

Украинская правда