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МИД Франции просит прокуратуру разобраться с "представительством ДНР"

Вторник, 26 сентября 2017, 10:27

Группировка "ДНР" открыла во французском Марселе "представительский центр".

Официальный Париж не признает группировку боевиков, передает "Радио Свобода".

"Представительство" зарегистрировано как общественная организация.

На открытии были депутаты местного уровня.

В Министерстве иностранных дел Франции утверждают, что цель этого "представительства" незаконна, поэтому соответствующая информация уже передана в прокуратуру.



Франция – пятая европейская страна, где представители "ДНР" пытаются открыть свое "представительство". Ранее это происходило в Греции, Финляндии, Италии и Чехии.

Темы: ДНРФранция
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