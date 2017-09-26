СЦКК: Боевики "ДНР" перестали охранять наблюдателей ОБСЕ
Представители оккупированной части Донецкой области без предупреждения прекратили охрану наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной им территории.
Об этом заявляет украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на востоке Украины (СЦКК), передает пресс-центр штаба АТО.
"Украинская сторона СЦКК выражает свою обеспокоенность и решительно осуждает действия представителей ОРДО, которые с 24 сентября в одностороннем порядке прекратили охранять передовую патрульную базу СММ ОБСЕ в населенном пункте Горловка, и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей", – говорится в сообщении.
По мнению украинских представителей, эти действия "носят откровенно провокационный характер и являются грубым нарушением Мандата СММ ОБСЕ".
"Вместе с последними инцидентами, связанными с ограничением свободы передвижения миссии и обстрелах ее БПЛА на неподконтрольной правительству Украины территории, (это) – звенья одной цепи и нацелены на то, чтобы запугать представителей миссии и препятствовать их эффективной работе на территории ОРДО и ОРЛО", – считает украинская сторона СЦКК.
Она призывает российскую сторону Совместного центра принять неотложные меры и способствовать деятельности СММ ОБСЕ на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО).
"При этом необходимо учитывать, что вопрос обеспечения безопасности как представителей миссии ОБСЕ, так и офицеров украинской стороны СЦКК на территории ОРДО и ОРЛО относятся к компетенции российской стороны СЦКК", – отмечает украинская сторона.
"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу СММ ОБСЕ.