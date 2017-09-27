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"Шахтер" проиграл в Англии во 2 туре Лиги чемпионов

Среда, 27 сентября 2017, 00:38

В 2 туре Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 0:2.

Открыл счет в этой игре на 48-й минуте ударом из-за пределов штрафной в верхний угол ворот Кевин Де Брюйне.

В первом тайме матча с анличанами "горняки" выглядели достаточно уверенно и даже были моменты у Марлоса и Фреда отличиться. Удачный матч провел вратарь дончанин Андрей Пятов. На счету стража ворот несколько сейвов после ударов Агуэро, Сане и Отаменди. В середине второго тайме Пятов даже отразил пенальти, который пробивал Агуэро.

Во втором тайме преимущество "Манчестер Сити" с забитым голом лишь увеличивалось. У игроков "Шахтера" сказалась усталость и соответственно упала скорость. Второй гол в ворота гостей был уже на 89-й минуте игры. После паса Сильвы забивал в пустой угол ворот Стерлинг.

Итак, 0: 2 для "Шахтера" не такой уж и плохой результат, учитывая преимущество англичан во 2 тайме

Отметим, что в другом матче группы F "Наполи" победил "Фейеноорд" со счетом 3: 1. После 2 туров "Манчестер Сити" набрал 6 очков, у "Наполи" и "Шахтера" по 3 и в "Фейеноорда" - ноль.

Темы: футбол
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