ГСЧС: Последствия взрывов в Калиновке ликвидируют более 1200 человек

Для ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов в районе Калиновке привлечено 1255 человек и 47 единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 1255 человек и 47 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 155 человек личного состава и 39 единиц техники, Национальной полиции - 70 человек личного состава и Национальной гвардии Украины 1000 человек личного состава, Министерства обороны Украины 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, ОАО "Укрзализныця" 3 пожарных поезда", - говорится в сообщении.

Телефон горячей линии (043) 332-13-35.

Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Склады начали взрываться.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

На место происшествия прибыл премьер Владимир Гройсман.