Адвокат Януковича просит, чтобы из суда удалили прокурора

Новый адвокат экс-президента Виктора Януковича, которого подозревают в государственной измене, Максим Герасько просит суд удалить из судебного процесса одного из прокуроров.

Об этом он заявил во время судебного заседания 27 сентября, сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала суда.

"Здесь сейчас два прокурора. По всем другим судебных заседаниям приходит один прокурор, здесь два прокурора. К сожалению, я здесь один, поэтому прошу удалить одного прокурора и оставить только процессуального руководителя Кравченко ", - сказал Герасько.

"Прокурор должен быть один против одного адвоката", - добавил он.

Кроме этого, защитник жаловался, что у него было недостаточно времени для ознакомления с материалами дела.

В свою очередь прокурор Максим Крым, которого адвокат просил удалить из процесса, протестовал против этого ходатайства.

"Мои полномочия подтверждены, это ходатайство безосновательное, и прошу в нем отказать", - сказал Крым.

В свою очередь судья согласился с прокурором и отклонил просьбу Герасько.

Как известно, 21 сентября адвокат Максим Герасько, которого предоставила Януковичу Украина, попросил больше времени для ознакомления с материалами дела, однако суд отказал ему в ходатайстве.



Ранее взял отвод другой адвокат Януковича, предоставленный государством, - Виталий Мешечек.



Как известно, 5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.



Оболонский райсуд Киева принял решение о специальном заочном судебном производстве по Януковичу, поскольку тот не является лично на допросы и в суд.



Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Роман Кравец, УП