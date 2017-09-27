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Судей Калиновки эвакуировали в Хмельник – работа продолжается

Среда, 27 сентября 2017, 13:02

Следственные судьи Калиновского районного суда возобновили работу в помещении Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении от 27 сентября на веб-портале "Судебная власть Украины".

Отмечается, что в результате чрезвычайной ситуации в Калиновке, связанной с пожаром на военных складах и детонированием снарядов, помещение Калиновского районного суда Винницкой области физически не пострадало, в то время как соседние дома получили повреждения различной степени тяжести.

В то же время охрана помещения и архива суда обеспечена. Среди судей и работников аппарата суда пострадавших нет.

"В связи с эвакуацией населения и с целью обеспечения осуществления правосудия в части безотлагательного рассмотрения ходатайств правоохранительных органов Территориальным управлением Государственной судебной администрации Украины в Винницкой области обеспечена работа следственных судей Калиновского районного суда Винницкой области в помещении Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области (Винницкая область, м. Хмельник, ул. Столярчука, 4)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после прекращения взрывов на складах суд возобновит свою работу в полном объеме по адресу: ул. В. Нестерчука, 70 в г. Калиновке Винницкой области, о чем будет сообщено дополнительно.

Украинская правда

Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествие
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