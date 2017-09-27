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Калиновку тушат с самолетов

Среда, 27 сентября 2017, 15:53
Калиновку тушат с самолетов

Для тушения пожара на складах оружия в Калиновке применяют пожарные самолеты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

"Работают самолеты МЧС, сбрасывают воду. Первые заходы удачны, отсекают от очага те открытые площадки, которые целы", - написал он.

По его словам, загрузка склада была в размере 57%.

"Кто и зачем вбрасывал инфо про перегрузку склада - риторический вопрос.

Подземные хранилища и укрытия целы. Часть открытых площадок целы", - добавил он.

В то же время на странице МЧС в Facebook приводятся слова главы ведомства Николая Чечеткина:

"Сложность локализации пожара заключается в том, что до сих пор раздаются одиночные взрывы на территории складов. Поэтому и ДСНС, и Вооруженные силы работают в режиме предосторожности, чтобы не рисковать жизнью личного состава. Сейчас привлечено пожарный самолет Ан-32П ДСНС Украины для тушения тех ячеек пожара, где снижена опасность".

"Дополнительно из Нежина вылетел еще один пожарный самолет для отработки вопросов по тушению пожаров с воздуха", - приводятся его слова.

Там же указывается, что по состоянию на 15:30 авиацией ДСНС осуществлено 4 сброса воды на очаги пожара, где снижена опасность.

Также, как сообщает пресс-служба Укроборонпром, "Львовский бронетанковый завод" "срочно передает спасателям специальный пожарный танк ГПМ-72 для ликвидации пожара на складе боеприпасов под Винницей".

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека, горело 4 дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 000 человек.

Предварительно открыто производство по "диверсии".

Вероятно, причиной пожара на складах боеприпасов в Калиновке мог стать беспилотный летательный аппарат.

За этот год это уже третий пожар на военных складах.

Украинская правда

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Темы: чрезвычайное происшествиеВинницкая область
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