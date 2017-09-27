Меджлис потребует запретить организации РФ в Украине

Меджлис крымскотатарского народа намерен в ближайшее время требовать прекращения деятельности российский организаций на территории Украины.

Об этом на пресс-конференции в среду в Киеве заявил председатель Меджлиса, народный депутат БПП Рефат Чубаров, передает "Интерфакс-Украина".



"На следующей неделе я буду ставить перед моими коллегами вопрос - а что у нас тут, в Украине, делает "Россотрудничество" (российский центр науки и культуры – ред.) и аффилированные с ним организации? Почему у нас присутствуют российские организации, почему мы не можем их просто закрыть законом или другими решениями? Это, кстати, вопрос к Министерству иностранных дел" – сказал Чубаров.



Он анонсировал, что Меджлис объявит о своих новых инициативах и будет просить правительство их поддержать.



"Если не будем находить (поддержку правительства – ред.), будем просить ее у политиков. "Россотрудничество" России в Украине должно быть закрыто. Неужели это кому-то не понятно? Любые российские государственные структуры, которые работают на украинской территории, не имеют на это право. Это не понятно?", – подчеркнул Чубаров.

Как известно, народные депутаты планируют рассмотреть законопроект, который запретит деятельность в Украине Российского центра науки и культуры, который возит украинских школьников в РФ.

Российская Федерация ведет гибридную войну против Украины с 2014 года, когда незаконно аннексировала Крым.