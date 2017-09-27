Комитет ВР приглашает Авакова с Князевым рассказать о прорыве Саакашвили

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 4 октября хочет заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова, руководителя Национальной полиции Сергея Князева и председателя Государственной пограничной службы Петра Цигикал.



Об этом говорится в повестке дня заседания комитета, передают "Украинские новости".



На комитете планируют заслушать их отчеты о действиях силовиков при пересечении бывшим президентом Грузии, лидером политической партии "Рух Новых сил" Саакашвили и его сторонниками границы в пункте пропуска "Шегини" во Львовской области 10 сентября.



Начало заседания комитета в 15:00.



Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



22 сентября Мостиский районный суд Львовской области оштрафовал Саакашвили на 3,4 тыс. Гривен за незаконное пересечение границы.



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