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Комитет ВР приглашает Авакова с Князевым рассказать о прорыве Саакашвили

Среда, 27 сентября 2017, 18:23

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 4 октября хочет заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова, руководителя Национальной полиции Сергея Князева и председателя Государственной пограничной службы Петра Цигикал.

Об этом говорится в повестке дня заседания комитета, передают "Украинские новости".

На комитете планируют заслушать их отчеты о действиях силовиков при пересечении бывшим президентом Грузии, лидером политической партии "Рух Новых сил" Саакашвили и его сторонниками границы в пункте пропуска "Шегини" во Львовской области 10 сентября.

Начало заседания комитета в 15:00.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области оштрафовал Саакашвили на 3,4 тыс. Гривен за незаконное пересечение границы.

Больше читайте в статье: Гармидер и стыд на границе. Как Саакашвили вернулся в Украину

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Темы: СаакашвилиАваков
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