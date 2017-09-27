Уровень вредных веществ в воздухе Винницы не превышает нормы – горсовет

Превышений допустимого содержания вредных веществ в воздухе Винницы не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета по результатам исследований, проведенных специалистами Винницкого областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Согласно информации, содержание двуокиси азота в воздухе зафиксировано на уровне 0,03 мг/м³ (при предельно допустимой концентрации - 0,2 мг/м³), уровень окиси углерода составил 3,4 мг/м³ (при предельно допустимой концентрации – 5,0 мг/м³).

Содержание двуокиси серы оказалось на уровне, который является ниже уровня чувствительности метода исследований.

"Таким образом, превышений предельно допустимых концентраций содержания указанных вредных веществ в атмосферном воздухе на территории Винницы не обнаружено", - подытожили в пресс-службе.

По результатам радиологических измерений гамма-фона, средний уровень составляет 17 млр/в год, что находится на уровне естественного фона для Винницы.

Сейчас осуществляются исследования проб воздуха, отобранных в точках на границе города.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека, горело 4 дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 000 человек.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Украинская правда