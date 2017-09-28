Суд отказался спрашивать Канаду о гражданстве Артеменка

Высший административный суд (ВАСУ) отказался обращаться к уполномоченным органам Канады с просьбой предоставить информацию о наличии канадского гражданства у бывшего депутата Верховной Рады Андрея Артеменка.

Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Игорь Олендер, передают Українські Новини.

Таким образом ВАСУ отклонил ходатайство адвоката Артеменка Леонида Сивакова.

При этом суд фактически отменил свое решение от 13 сентября, которым постановил обратиться к Канаде за информацией о гражданстве Артеменко.

На заседании в среду, 27 сентября, представитель Администрации Президента сказал, что существует высокая вероятность игнорирования Канадой этого запроса, так как между странами не заключен договор о правовой помощи.

Как известно, 29 апреля 2017 года президент Порошенко подписал указ об остановке гражданства народного депутата Артеменка. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменка, у него есть гражданство Канады и не только.

Экс-нардеп жаловался, что ему запретили въезд в Украину при использовании трех заграничных паспортов.

Как сообщалось, 16 мая 2017 года Верховная Рада досрочно лишила мандата внефракционного депутата Андрея Артеменка, избранного в парламент по списку Радикальной партии.

Напомним, в феврале 2017 года издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.