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В Калиновке потушили огонь в 7 домах и проверили 38 заявок

Четверг, 28 сентября 2017, 08:49

В зоне поражения от взрывов на военных складах в Калиновке приостановлены занятия, сохраняется ограничение на движение транспорта.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 7 утра 28 сентября сообщала, что "наблюдается одиночная детонация боеприпасов", но по состоянию на 8 утра такой информации нет.

Однако до сих пор закрыто движение всех видов транспорта: на автодороге Житомир – Могилев-Подольский; на железнодорожном перегоне Сосенко – Калиновка Юго-Западной железной дороги; в небе в радиусе 50 километров от города Калиновка.

Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание 7 сооружений, возникшие вследствие попадания боеприпасов. Также они мониторят противопожарное состояние населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации.

Пиротехники ГСЧС (17 расчетов, 84 человека и 32 единицы техники) совместно с представителями Нацполиции осуществляют подворовой обход и выполняют заявки от населения об изъятии обнаруженных взрывоопасных предметов. Выполнено 38 заявок из 73.

 
ГСЧС

До сих пор отключены линии электропередач Калиновка – УкрФлора и Калиновка – Лавровка, а от газоснабжения отключены с. Дорожное, с. Медвидка, с. Лавровка.

Как известно, эвакуированы более 30 000 человек. Мероприятия по эвакуации населения продолжаются.
 
Эвакуационные и общественные организации прошлись по домам, чтобы вывоз стариков, инвалидов, детей в безопасные места. Работают психологи ГСЧС.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Пострадали минимум два человека, эвакуированы более 30 000 человек.

Следователи отрабатывают 4 основных версии детонации боеприпасов на территории арсенала, одна из них – диверсия.

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что на складах боеприпасов в Калиновке было 83 тысяч тонн боеприпасов, из них лишь 68 тонн были готовы к применению.

Президент Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и привлечь к ответственности виновных в ситуации в Калиновке.

Минобороны взяло под усиленную охрану ряд военных стратегических объектов.

Алена Рощенко, УП

Темы: чрезвычайное происшествиеВинницкая областьГСЧС
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