Хуг: Боевики увеличивают количество вооружения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе на 25% увеличение случаев нарушения огня, а также большое количество готового к бою вооружения в так называемой "ЛНР".

Об этом рассказал на брифинге в Киеве первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Он отметил, что наблюдатели зафиксировали 2469 случаев нарушений вдоль всей линии соприкосновения, что на 25%, чем на прошлой неделе.

"Минские договоренности нарушаются постоянно. 90% нарушений режима прекращения огня происходит в выходные дни. Применяются минометы, автоматы и крупнокалиберное оружие", - сказал Хуг.

Представитель ОБСЕ добавил, что увеличилось количество жертв среди мирного населения.

"Мы подтверждаем ранение мужчины в районе так называемого "ДНР", что произошло 27 сентября. Кроме того, за последний месяц в районе проведения АТО было 388 жертв среди мирного населения, 68 из которых - погибшие", - сказал он.

Хуг подчеркнул, что увеличилось количество жертв среди детей в возрасте от 9 до 16 лет.

"В большинстве случаев это мальчики, которые получают травмы от мин и не взорвавшихся боеприпасов. Это свидетельствует о том, что сторонами не было проведено обещанное разминирование или хотя бы маркировка заминированной территории", - пояснил он.

Также представитель миссии отметил, что обострение ситуации возможно в любой момент. Ведь техника и вооружение не были отведены ни одной из сторон. Более того, беспилотники ОБСЕ зафиксировали большое количество готового к бою вооружения на территории, подконтрольной так называемой "ЛНР".

"В поселке Мирном наши БПЛА зафиксировали 30 танков, 7 самоходных гаубиц, 6 буксировочных гаубиц, 9 минометов, 56 боевых машин пехоты, 6 грузовиков с установленными на них зенитными установками, 14 бронетранспортеров, 3 боевые машины и другое вооружение", - рассказал Хуг.

Он добавил, что это не является местом хранения техники, а боевики умышленно стягивают вооружение к этому месту. По количеству - это целый батальон.

Также Хуг рассказал, что большое количество вооружения есть и вблизи Шимшиновки, подконтрольной боевикам.

"Наши дроны зафиксировали там 19 танков, 17 БТРов с зенитными установками, 3 самоходные гаубицы и другую технику. Вся она находится в исправном состоянии, готова к столкновению с противником в любой момент. Хотел бы заметить, что это всего в 5 километрах езды от линии отвода, и в 30 километрах - от линии разграничения ", - сказать он.

Хуг подчеркнул, что "адский огонь" может вспыхнуть в любой момент, поскольку вооружение находится наготове с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что представители миссии ОБСЕ зафиксировали увеличение количества случаев нарушения огня в районе Ясиноватой, Авдеевки, Донецкого аэропорта и вблизи Мариуполя.

Яна Миланова, УП