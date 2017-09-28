Боевики возобновили охрану наблюдателей ОБСЕ

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке боевики ОРДО вернули вооруженную охрану.

Об этом рассказал на брифинге в Киеве первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Он отметил, что охрану представителям миссии вернули в понедельник, 26 сентября, в 8 утра.

"Мы не знаем, какой была причина того, что наших наблюдателей лишили охраны. Нам об этом не сообщали. Но в понедельник ее возобновили", - сказал Хуг.

Он отметил, что безопасность представителей Специальной мониторинговой миссии превыше всего, поэтому они будут стараться не допустить подобных случаев в будущем.

Как сообщалось, 22 сентября представители ОРДО без предупреждения сняли вооруженную охрану, которую оказывали передовой патрульной базе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке.

В МИД Украины заявили, что боевики, по приказу из РФ, сняли охрану с объектов СММ ОБСЕ, чтобы создать аргументы за размещение миротворцев ООН на Донбассе только для охраны персонала миссии.

Украинская правда