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Адвокат Януковича говорит, что суд изучает доказательства незаконно

Четверг, 28 сентября 2017, 12:39

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Максим Герасько настаивает, что суд приступил к изучению доказательств незаконно, потому что он не успел ознакомиться со всем объемом материалов дела.

Об этом он заявил журналистам после объявления в заседании перерыва в четверг.

"Суд приступил незаконно – нельзя было изучать доказательства, не дав возможности ознакомиться со всеми томами дела", - отметил он.

"Прежде чем подавать какие-то ходатайства, я должен встретиться с подзащитным, должна быть частная конфиденциальная встреча, чтобы я мог подавать ходатайства. Суд меня ограничил в этом", - отметил он.

Сейчас в судебном заседании по делу о госизмене Януковича объявлен обеденный перерыв до 14.00.

Как известно, ранее Герасько просил суд профинансировать ему поездку в Ростов-на-Дону за счет государства, чтобы встретиться со своим клиентом.

21 сентября адвокат Максим Герасько, которого предоставила Януковичу государство Украина, попросил больше времени для ознакомления с материалами дела, однако суд отказал ему в ходатайстве.

Ранее взял отвод другой адвокат Януковича, предоставленный государством, - Виталий Мешечек.

5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Януковичсуд
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