Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ решили, что доклад ООН по оккупированному Крыму несправедливый

Четверг, 28 сентября 2017, 14:38

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила о том, что доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Крыму "необъективно отражает состояние дел на полуострове".

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ.

Отмечается, что у Москальковой есть ряд вопросов к международной организации, в частности, "откуда взялись так называемые "факты" о несоблюдении прав человека в Республике Крым".

"Татьяна Москалькова сожалеет, что Верховный комиссар ООН так несправедливо и необъективно оценил состояние дел с правами человека на полуострове", - пишет пресс-служба.

"Уполномоченный регулярно посещает Республику Крым, лично ведет приём жителей полуострова и получает от них обращения", - сказано в заявлении.

В ведомстве российского омбудсмена посоветовали международному сообществу "обратить внимание" на санкции США и Евросоюза, "которые нарушают права жителей полуострова".

При этом, Россия не пускает миссию ООН по правам человека в оккупированный Крым.

Также на территорию оккупированного Россией Крыма не могут попасть и представители миссии ОБСЕ или другие международные наблюдатели.

Как известно, управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором сказано, что с 2014 года 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести в оккупированном Россией Крыму.

Летом 2016 года председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что 18 крымских татар в аннексированном Россией Крыму пропали без вести и 4 найдены убитыми.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Украинская правда

Темы: права человекаКрымООНРосcияаннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
права человека
Домой из оккупации вернули еще двух детей – Лубинец
Электрошок к груди, пытки водой, избиения: как оккупанты издевались над женщинами в Херсоне
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: