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В прокуратуре рассказали, какой статус у Гужвы в деле о сепаратизме

Четверг, 28 сентября 2017, 16:34

Бывший глава холдинга "Вести", а сейчас главред "Страны" Игорь Гужва имеет статус свидетеля в деле о сепаратистских действиях журнала "Вести.Репортер" в 2014 году.

Об этом сообщила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она объяснила, что это уголовное производство расследует управление СБУ в Киеве и Киевской области по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

По словам Максимец, следствие подозревает, что в журнале "Вести.Репортер" печатались статьи с призывами к изменению границ территории Украины и нарушению порядка, установленного ее Конституцией.

Как стало известно УП из собственных источников, следствие по этому делу непосредственно в действиях самого Гужвы признаков уголовного преступления в настоящее время не видит.

Кроме того, отвечая на запрос "Украинской правды", пресс-служба столичной прокуратуры подтвердила, что 20 сентября сообщила главному редактору интернет-издания "Страна" о завершении досудебного расследования по делу о вымогательстве Гужвой 10 тысяч долларов у народного депутата Дмитрия Линько.

Там добавили, что журналисту предоставили возможность ознакомиться со всеми материалами уголовного производства, после чего обвинительный акт в отношении Гужвы будет направлен в суд.

Как сообщалось, 26 сентября главред "Страны" заявил, что правоохранители завершили расследование по делу о вымогательстве им 10 тысяч долларов у нардепа Дмитрия Линько и скоро его отдадут под суд.

Тогда же Гужва пожаловался, что власть "фабрикует" против него еще четыре уголовных производства, среди которых дело о сепаратизме журнала "Вести.Репортер", возбужденное в 2014 году.

В апреле 2017 Гужва сказал, что это производство "не клеится" и является "фейковым".

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

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Темы: ГужвакриминалсепаратизмпрокуратураСМИ
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