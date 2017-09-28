В Беларуси теперь обо всех иностранцах надо сообщать в МВД

В Беларуси обязали администраторов гостиниц, санаториев и прочих учреждений сообщать в МВД о сдаче в наем помещений для иностранцев в течении трех часов с момента поселения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Данное условие вступает в силу с 1 октября и связано с изменениями в законе о пребывании иностранцев в Беларуси, а также в законах о вопросах вынужденной миграции.

Сообщать правоохранителям о всех иностранцах обязаны представители гостиниц, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, агроэкотуристические комплексы и прочие собственники жилья, которые сдают помещения в аренду иностранным туристам.

"С 1 октября 2017 года такая информация должна передаваться посредством информационных ресурсов (систем) Министерства внутренних дел Республики Беларусь или единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы либо нарочным в течение трех часов после предоставления жилых помещений для проживания временно пребывающим в Республике Беларусь иностранцам", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 24 августа, при неизвестных обстоятельствах в Беларуси, сотрудниками ФСБ РФ был похищен украинец Павел Гриб.

Позже он был обнаружен в краснодарском СИЗО. Россияне инкриминируют ему терроризм. В Беларуси не признают своей причастности к похищению украинского гражданина.

Украинская правда