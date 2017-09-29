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Порошенко о Бабьем Яре: Нет произволу тоталитаризма, да – толерантности

Пятница, 29 сентября 2017, 08:57

Президент Петр Порошенко заявил, что не допустит в Украине новой трагедии по типу "Бабьего Яра".

В его обращении сказано: "Урочище Бабий Яр стало местом вечного покоя для более ста тысяч представителей разных национальностей – евреев, украинцев, ромов и многих других, а следовательно – местом нашей общей памяти, побуждением к сохранению мира и межэтнического согласия в мире".

"Сегодня вся Украина – от границы, которая объединяет нас с демократической Европой, до границы, который отделяет от страны-агрессора, – является территорией толерантности, уважения к жизни и достоинству каждого человека, свободного развития представителей различных этносов и вероисповеданий", – заявил Порошенко.

"Усвоив горькие уроки прошлого, Украина и весь цивилизованный мир едины в своем стремлении уберечь человечество от произвола тоталитарных режимов и гарантировать право народов на безопасную и достойную жизнь", – добавил он.

"Помним и не допустим. Никогда больше!", – подчеркнул Порошенко.

Со своей стороны, премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook: "Сегодня мы вспоминаем жертв одной из самых страшных трагедий человечества – событий в Бабьем Яру. День печали и скорби".

"Наш долг сохранить память о Бабьем Яре и передать ее следующим поколениям. Только память защищает от повторения ошибок прошлого", – добавил глава правительства.


В Киеве 29 сентября состоятся мероприятия в честь 75 годовщины трагедии в Бабьем Яру.

На станции метро "Дорогожичи" до 12:00 будет закрыт выход к мемориалу Бабий Яр, но сама станция работает в обычном режиме.

Как известно, 29 сентября в Украине вспоминают жертв трагедии в Бабьем Яру, где во время второй мировой войны оккупанты отобрали тысячи жизней мирных людей, среди которых – евреи, украинцы, цыгане и многие другие.

Украинская правда, дополнено

Темы: историяГройсман
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