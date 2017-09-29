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Задержанный в Крыму военный предал украинскую присягу – Генштаб

Пятница, 29 сентября 2017, 11:39

Задержанный в Крыму сотрудниками ФСБ России Дмитрий Долгополов ранее служил в ВСУ, а в 2014 году после аннексии Крыма перешел на службу в российскую армию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в Facebook.

"Еще один пример печальных перспектив предателей Украины. Дима Долгополов. Служил в рядах ВС Украины (майор, заместитель по работе с личным составом в Артиллерийском дивизионе 406 обаг в Симферополе), в 2014-м предал Присягу и перешел на службу к оккупантам, там больше денег платили. Сейчас задержан ФСБ", - написал он. 

 

Данные про Дмитрия Долгополова с сайта Миротворец

Скриншот с сайта Миротворец

Как рассказал УП бывший сослуживец Долгополова, действующий офицер СІМІК, который ранее служил в крымском региональном центре Минобороны Алексей Мазепа, "вероятность того, что он (Долгополов – ред.) шпионил в пользу Украины, близка к нулю".

"Долгополов остался служить в оккупированном Крыму, за несколько лет до аннексии он женился на крымчанке, и ни о каком выходе на материк речи не было", - сказал Мазепа.

"Действия ФСБ в Крыму – это спецоперация по планомерному уничтожению тех, кто предал украинскую присягу и перешли на сторону РФ. Это логичная награда за их действия", - сказал Мазепа.

Он также рассказал, что ранее командира части, в которой служил Долгополов, – Козаченко, предавшего Украину, российские оккупационные власти судили за подделку документов.

"Русским на территории Крыма бывшие крымские граждане не нужны. Тех, кто предал украинскую присягу, но остался служить в российской армии, будут пытаться выдавить – создавать условия, чтобы они увольнялись и покидали территорию оккупированного Крыма", - добавил Мазепа.

 
Задержание Долгополова 
Фото ria.ru/

Как сообщалось ранее, в Симферополе ФСБ России задержали граждан Российской Федерации Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Санкция статьи 275 УК РФ, по которой задержали Долгополова, предполагает лишение свободы на срок до 20 лет. 

Украинская правда 

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Темы: КрымРосcияармия
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