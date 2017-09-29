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Сутки в зоне АТО: 2 пограничника погибли, 2 бойца ранены

Пятница, 29 сентября 2017, 12:51

28 сентября в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое пограничников и получили ранения двое военных.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий два военнослужащих Государственной пограничной службы погибли и два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", – сказал он.

По словам Лысенко, в четверг на луганском направлении оккупанты совершили два обстрела в Крымском. Они произошли утром и около 17 часов. Враг использовал легкое вооружение, а украинские войска в обоих случаях открывали огонь.

На донецком направлении противник нарушал режим тишины только на участке фронта Авдеевка - Пески. Вооруженные инциденты случались как в светлое, так и в темное время суток. Тяжелое вооружение не применялось.

Всего на этом участке фронта произошло пять вражеских обстрелов.

На мариупольском направлении противник совершил мощные минометные обстрелы в Марьинке – на рассвете и во второй половине дня. Во время второго из них оккупанты попали в жилые кварталы. Всего боевики выпустили более 30 мин.

"Также неспокойно в пятницу было в Березовом, Павлополе и на других опорных пунктах. Оккупанты не применялись там тяжелое вооружение, однако вражеские обстрелы были длительными и сильными, в результате чего украинские войска открывали огонь, введя в действие, в частности, бронетехнику", – рассказал Лысенко.

По его словам, в основном противник нарушал режим тишины в темное время суток.

Всего на мариупольском направлении 28 сентября произошло девять вражеских обстрелов.

Украинская правда

Темы: АТО
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