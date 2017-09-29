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Кличко: Хорошо, что пока не стал президентом

Пятница, 29 сентября 2017, 17:02

Мэр Киева Виталий Кличко говорит что получает удовольствие от работы на своей должности и радуется тому, что пока еще не стал президентом.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

"Только сейчас, спустя три года, став мэром, я начал получать удовольствие от того, что я мэр. Потому что ко мне подходят люди и говорят спасибо: что отремонтировали двор, который десятилетиями лежал в ямах, что создали сквер. Люди увидели динамику изменений, и ее важно не потерять", – заявляет мэр.

По словам Кличко, "три года назад Киев был на грани коллапса а сейчас столица – это остров благополучия".

"В этом году мы получили в бюджет доходов на 30% больше, чем в прошлом, – на 2, 1 млрд грн... В Киеве почти нет безработицы – всего 9 тыс. человек числятся на бирже труда, а каждый день на работу в город приезжают около 500 тысяч из разных областей", – похвалился мэр.

Также Кличко рассказал о своем подходе к привлечению инвесторов:

"Я каждый раз выезжаю на инвестиционные форумы за границу, беру каждого потенциального инвестора за руку, даю ему свой номер телефона и приглашаю в Украину.

Обещаю каждому, что буду его личным бодигардом – делать все, чтобы защищать его проекты в стране. Понимаю, что от того, будут ли западные инвесторы приходить к нам, зависит как будущее города, так и моя политическая карьера".

Также мэр поведал, что не читает соцсети и не завидует президенту Петру Порошенко.

"Я каждый день читаю подборку СМИ, которую мне приносят. Когда видишь, сколько грязи выливают на президента Петра Порошенко, то невольно выдыхаешь – хорошо, что сам пока не стал президентом. ФБ не читаю, иначе у меня не будет времени заниматься текущими делами и вопросами", – сказал Кличко.

Ранее заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко поведал, как могут изменить законодательство, чтобы Кличко мог возглавлять партию.

Темы: Виталий КличкоКиев
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