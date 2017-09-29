Порошенко хочет иска к РФ из-за экологического ущерба Керченского моста

Президент Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за экологического ущерба от строительства Керченского моста.



Об этом в своем твиттере написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.



Президент доручив подати до суду на РФ через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту. pic.twitter.com/1sJXFZ5dlh — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 29, 2017

Как известно, Украина подала несколько различных исков о вреде причиненного аннексией Крыма и агрессией со стороны России.



Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что подать единственный иск против Российской Федерации технически невозможно.



В августе стало известно, что Украина готовит иск к России из-за убытков портов через Керченский мост.



В мае украинская прокуратура открыла уголовное производство из-за нарушения правил экологической безопасности субъектами хозяйственной деятельности при строительстве Керченского моста.



Украинская правда