Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Петренко розповів, чому немає єдиного позову України до РФ

Понеділок, 25 вересня 2017, 15:19

Подати єдиний позов проти Російської Федерації технічно неможливо.

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко перед зустріччю з представниками Американської торгової палати в Україні, передає УНІАН.

"Наразі є низка позовів в різних судах. Мова іде і про Міжнародний суд ООН, який має свою процедуру, і там ми подали фактично дві заяви, які стосуються дискримінації українців в Криму і заборони фінансування тероризму з боку Російської Федерації. Є п’ять позовів великих у Європейському суді з прав людини. Є низка позовів, які подали державні компанії проти Російської Федерації, пов’язані з втратою майна на територія Криму і Донбасу. Так само Україна подала до Міжнародного кримінального суду стосовно подій, які відбулися в Криму і на Донбасі", - розповів він.

"Тому технічно в один позов, я думаю, всі ці факти об’єднувати неможливо в силу того, що розглядають різні судові інстанції, але те, що будуть додаткові і позови і додаткові обгрунтування тих позовів, які ми вже подали, це факт", - додав Петренко.  

За його словами, наразі завершується підготовка юридичної позиції по Донбасу для Європейського суду з прав людини по аналогії з Кримом.

"Багато матеріалів буде долучено до Міжнародного суду в ООН, який слухає праву в Гаазі в наступному році", - зазначив міністр.

Як відомо, Україна готує позов до Росії за збитки портів через Керченський міст.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіясудПетренко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Саміт НАТО затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
У Москві поставили ЗРК "Панцир" на закритому сміттєзвалищі – ЗМІ
Останні новини
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
Усі новини...
Реклама: