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Разведка заметила перемещение ракет из центра разработки в Пхеньяне

Суббота, 30 сентября 2017, 06:56

Несколько северокорейских ракет перенесли с ракетного комплекса в Пхеньяне, что может свидетельствовать о том, что Север готовится предпринять дополнительные провокационные действия.

Об этом сообщила южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS, пишет Reuters.

В сообщении цитируется неназванный источник разведки, который заявил, что представители разведки Южной Кореи и США обнаружили, что ракеты перевозятся из северокорейского комплекса по исследованиям и разработке ракет в Санум-доне в северной части Пхеньяна.

В сообщении не уточняется, когда и куда они были перемещены.

Речь идет либо ракетах средней дальности Hwasong-12, либо о межконтинентальных баллистических ракетах Hwasong-14. При этом ракетный комплекс в Санум-доне специализируется на производстве межконтинентальных баллистических ракет.

Источник в министерстве обороны Южной Кореи не смог подтвердить это сообщение, или какие-либо необычные действия в упомянутом районе.

Южнокорейский чиновник выразил обеспокоенность в связи с тем, что Северная Корея может провести провокационные акции в связи с годовщиной основания своей коммунистической партии 10 октября или, возможно, 18 октября, когда в Китае состоится съезд коммунистической партии.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп предупредил Северную Корею о готовности применить силу, однако заявил, что этот вариант не является приоритетным для Вашингтона.

Ранее глава Пентагона Джим Маттис заявил, что Соединенные Штаты хотят дипломатического решения ядерного кризиса с Северной Кореей.

Темы: Северная Кореяядерное оружиеЮжная Корея
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