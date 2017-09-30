Сенцов сообщил, что его этапируют на Ямал

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам заключения, сообщил о том, что его этапируют из Иркутска в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Об этом Сенцов сообщил в письме правозащитнице Зое Световой, которое опубликовано на сайте "Открытой России".

Светова отметила, что получила письмо 29 сентября, оно датировано 17 числом и было отправлено из СИЗО-1 г.Тюмень 21 сентября.

По мненю Сенцова, его этапируют в самую северную колонию строгого режима в пос.Харп на Ямале, известную своими суровыми условиями содержания.

"У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ, а там только одно место для отбывания наказания - легендарные Харпы. ... Ничего хорошего от этой командировки не жду... Депрессия или спад духа - я этим не страдаю, даже не сомневайтесь", - отметил Сенцов.

Также он сообщил, что Якутский оперотдел в колонии, где он находился до этапировани, за год выдал ему на руки две открытки.

"Перед этапированием вернули коробку со старыми письмами, которые хранились 1,5 года у тюремщиков, и под сотню новых, которые они собирали в течение года и только теперь решили отдать... Еще отдали с десяток книг, которые мне прислали, но только не выдавали", - сообщил Сенцов.

Он отметил, что глава МИД Украины Павел Климкин пытался до него "дозвониться на день рождения в июле".

"Приезжали "Пусси Райот" с Алехиной в Якутск меня поддержать. ... Но вместо звонка мне дали очередное ШИЗО (четвертое или пятое), а потом вообще вывезли в более жесткое место — Харп. Приказ об этом ФСИН России подписал в конце июля", - сообщил украинский режиссер.

Как известно, в мае 2014 года украинского режиссера Олега Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму по обвинению в организации терактов на полуострове.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко – к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Позже Сенцова, который находился в колонии Якутска, перевели в колонию строгого режима в Иркутске.

11 сентября "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Иркутской области сообщил, что Сенцова этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск.

23 сентября адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что ему неизвестно место нахождения украинского политзаключенного, а в Челябинском СИЗО заявили, что Сенцова к ним не этапировали.

Украинская правда