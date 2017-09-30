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СЦКК: Боевики штампуют фейки, пытаясь скрыть свои преступления

Суббота, 30 сентября 2017, 22:13

Боевики ОРДО на оккупированном Донбассе продолжают провокации, представители НВФ ОРДО распространяют фейковые сообщения, пытаясь скрыть свои преступления.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

В частности отмечается, что наблюдатели СММ ОБСЕ в Докучаевске, подконтрольном ОРДО, зафиксировали повреждения здания гостиницы "Мечта" и соседнего дома, что было вызвано обстрелами.

"По оценке наблюдателей миссии, повреждения произошли в результате обстрелов из 30-мм пушек БМП-2 с западного и южного направления. Представители российской стороны СЦКК заявляли, что это произошло в результате обстрела с позиций ВСУ из 120-мм минометов и 73-мм пушек БМП-1, а уже через сутки утверждения изменились в пользу 30-мм пушек БМП-2", - говорится в заявлении.

"Во время детального изучения рельефа местности, тактико-технических характеристик применяемого вооружения и порядка размещения позиций подразделений ВСУ и НВФ ОРДО становится ясна непричастность подразделений АТО к происходящему", - отметили в СЦКК.

Также в заявлении подчеркивается, что обвинения со стороны ОРДО безосновательны.

"НВФ ОРДО наращивают кампанию по штамповке фейковых сообщений, пытаясь скрыть собственные преступления. Такие заявления и действия боевиков свидетельствуют о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и обвинениям сил АТО в нарушении гуманитарного права и договоренностей, достигнутых в Минске", - заявили в СЦКК.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассДНР
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