Туск: ЕС готов ужесточить санкции против КНДР

Евросоюз готов усилить санкции в отношении Северной Кореи и одновременно призывает Пхеньян к возобновлению диалога по ее программам разработки ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Об этом говорится в заявлении президента Европейского Совета Дональда Туска, опубликованном на сайте Совета ЕС.

ЕС требует от КНДР отказаться от ядерного оружия, оружия массового уничтожения и ракетных программ и прекратить все связанные с этим виды деятельности.

"ЕС готов усилить свою политику санкций и призывает Северную Корею возобновить диалог о своих программах без условий. Мы призываем Совет безопасности ООН принять дальнейшие санкции и продемонстрировать более твердое намерение достичь мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Ставки становятся слишком высокими", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность прекращения торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей.

Ранее в этот же день глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США готовы дать "мощный военный ответ" на любую угрозу стране или ее союзникам.

Как известно, 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

Южная Корея пообещала добиться новых и наиболее мощных санкций Совета Безопасности ООН для полной изоляции КНДР.

В ЕС последнее ядерное испытание КНДР считают серьезной угрозой для международной безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея остается угрозой для Соединенных Штатов, а разговоры с Пхеньяном не сработают.

Трамп назвал КНДР страной-изгоем, которая стала большой угрозой и для Китая, однако тот помогает решить северокорейскую проблему "с небольшим успехом".

Глава Минфина США представит президенту новый пакет санкций против КНДР в связи с очередным ядерным испытанием.