ООН проведет заседание в связи с ядерным испытанием КНДР

Совет Безопасности США запланировал экстренное совещание после того, как Северная Корея провела испытание водородной бомбы.

Об этом сообщает AP.

"США, Япония, Франция, Великобритания и Южная Корея потребовали созвать заседание на понедельник (4 сентября) после того, как Северная Корея взорвала то, что она назвала водородной бомбой", - говорится в сообщении.

Также в связи с испытаниями КНДР в течение недели запланировано второе срочное заседание Совета Безопасности.

Заседание должно начаться в 10:00.

We along w/Japan, France, the UK and S.Korea have called for an emergency Security Council meeting on N.Korea in the open tomorrow at 10am