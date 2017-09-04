ООН проведет заседание в связи с ядерным испытанием КНДР

Совет Безопасности США запланировал экстренное совещание после того, как Северная Корея провела испытание водородной бомбы.

Об этом сообщает AP.

"США, Япония, Франция, Великобритания и Южная Корея потребовали созвать заседание на понедельник (4 сентября) после того, как Северная Корея взорвала то, что она назвала водородной бомбой", - говорится в сообщении.

Также в связи с испытаниями КНДР в течение недели запланировано второе срочное заседание Совета Безопасности.

Заседание должно начаться в 10:00.

We along w/Japan, France, the UK and S.Korea have called for an emergency Security Council meeting on N.Korea in the open tomorrow at 10am — Nikki Haley (@nikkihaley) September 3, 2017

Как сообщалось, президент Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что Евросоюз готов усилить санкции в отношении Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность прекращения торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей.

По его словам, Северная Корея остается угрозой для Соединенных Штатов, а разговоры с Пхеньяном не сработают.

Глава Минфина США представит президенту новый пакет санкций против КНДР в связи с очередным ядерным испытанием.

В этот же день глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США готовы дать "мощный военный ответ" на любую угрозу стране или ее союзникам.

Как известно, 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

Южная Корея пообещала добиться новых и наиболее мощных санкций Совета Безопасности ООН для полной изоляции КНДР.

Перед этим, в ночь на 29 августа Северная Корея совершила очередной запуск ракеты. Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета была запущена из района Сунан недалеко от северокорейской столицы. Она пролетела 2700 км, достигнув высоты около 550 км. Ракета пролетела над Японией и упала в Тихом океане.

В связи с этим Совет Безопасности ООН на экстренном заседании осудил поведение КНДР.