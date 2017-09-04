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Южная Корея отработала удар по ядерным объектам КНДР

Понедельник, 4 сентября 2017, 07:55
Южная Корея отработала удар по ядерным объектам КНДР

В ответ на успешное испытание Пхеньяном ядерного заряда, Южная Корея провела собственные ракетные учения - для отработки возможного удара по ядерным объектам северного соседа.

Об этом пишет BBC.

В ходе учений были использованы настоящие боевые заряды, запуск которых осуществлялся как с земли, так и с самолетов.

По словам корреспондента Би-би-си в Сеуле Робина Бранта, проведение учений должно было продемонстрировать переход Южной Кореи в состояние повышенной боевой готовности. Боевые заряды были обычными - у страны нет ядерных боеголовок.

 
AFP

Однако южнокорейское командование заявило, что учения проводились "с учетом месторасположения" полигона, где Пхеньян провел успешное испытание ядерного заряда.

"Учения демонстрируют, что армия Южной Кореи решительно настроена уничтожить не только источник провокации, но и руководство противника и его дополнительные силы, если они угрожают безопасности наших людей", - цитирует агентство Йонхап представителя южнокорейского командования.

Агентство также сообщило, что Сеул и Вашингтон согласились пересмотреть текущие договоренности, чтобы Южная Корея могла вдвое увеличить свою ракетную мощь.

Накануне северокорейское испытание и возможные ответные действия обсуждались в Белом доме, после чего глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал, что в случае угрозы США, их территориям и территориям союзников со стороны КНДР Вашингтон намерен дать Пхеньяну "массивный военный ответ".

В понедельник Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с последним ядерным испытанием КНДР. Встреча состоится в 10.00 по местному времени.

Как сообщалось, Южная Корея пообещала добиться новых и наиболее мощных санкций Совета Безопасности ООН для полной изоляции КНДР.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Южная КореяСеверная Кореяядерное оружие
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