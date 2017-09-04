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Парубий выступает за визы для россиян

Понедельник, 4 сентября 2017, 13:53

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает актуальным вопрос введения визового режима с государством-агрессором – Российской Федерацией.

Об этом он сказал во время брифинга 4 сентября, отвечая на вопрос журналистов относительно решения СНБО о биометрическом контроле на границе.

"Лично я приветствую решение СНБО. Это правильный шаг, направленный на ограничение бесконтрольного въезда в Украину граждан Российской Федерации", – отметил Парубий.

"Однако этот вопрос не снимает актуальности введения полноценных виз для граждан РФ. Я дальше держу этот вопрос на контроле и буду искать сторонников этого решения", - подчеркнул он.

Парубий выразил надежду, что удастся "найти положительное решение в этом вопросе".

Как сообщалось, 1 сентября президент Петр Порошенко заявил, что с 1 января 2018 года должна заработать система фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу.

10 июля сообщалось, что СНБО инициирует введение биометрического контроля для всех граждан, пересекающих границу Украины. Для граждан РФ со следующего года введут механизм предварительной регистрации, объяснял секретарь СНБО Александр Турчинов.

Обнародованный 1 сентября указ президента Украины №256 / 2017 от вводит это решение в действие. Указ вступил в силу.

В Госпогранслужбе Украины объясняли, что в рамках усиления контроля за пересечением границы согласно введенному в действие решение СНБО иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев, но наличие биометрического паспорта у них требовать не будут.

Валентина Романенко, УП

Темы: границапаспорт СНБО
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