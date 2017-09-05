Нищук хочет сделать граффити на Грушевского памятником нацзначения

Министр культуры Евгений Нищук выступает за предоставление статуса памятника национального значения граффити на фасад дома по улице Грушевского, 4 после их восстановления.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам министра, на данный момент граффити относится к объектам местного значения.

"После того, что случилось... будем ходатайствовать перед Кабинетом министров, чтобы перевести его (арт-объект) в статус национального", - сказал Нищук.

Он отметил, что в связи с этим будет проходить фотофиксация и паспортизация объекта.

Министр также выступает за оглашение 2018-го годом восстановления культурного наследия и реставрации.

Как известно, 3 сентября с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Позже в тот же день люди разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум".

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Въятрович заявил, что институт обратится в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.

Прокуратура Киева №6 открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter написал, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана - и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

4 сентября из магазина "Эмпориум" начали вывозить мебель.

4 сентября стрит-арт художник Sociopath рассказал, что договорился с министром культуры Евгением Нищуком о восстановлении граффити на Грушевского.