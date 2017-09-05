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Имущество Розенблата оставили под арестом

Вторник, 5 сентября 2017, 15:22

Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты народного депутата Борислава Розенблата на определение суда о наложении ареста на часть его имущества.

Соответствующее решение 5 сентября объявил судья Иван Рыбак, сообщает "Укринформ".

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказал Рыбак.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка в комментарии журналистам после заседания отметил, что прокуратура довольна этим решением суда.

Как известно, ранее суд арестовал часть имущества Розенблатта, которого подозревают в получении взяток от представителя иностранной компании за содействие в добыче янтаря.

11 июля Верховная Рада поддержала представление о снятии депутатской неприкосновенности с Розенблата, отклонив ходатайство о предоставлении разрешения на его арест.

18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир избрала для Розенблата меру пресечения в виде 7 млн ​​гривен залога, положила на него обязанность сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

САП сообщила, что Розенблат внес залог и надел электронный браслет. Сам же Розенблат заявил, что залог внесла его семья.

18 августа суд продлил Розенблату меру пресечения до 17 октября 2017 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Розенблат
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