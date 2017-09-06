Директор "Эмпориума": Я не уничтожал граффити, это провокация

Директор магазина "Эмпориум", с которого стерли "иконы достоинства", Игорь Доценко уверяет, что не давал указания уничтожать граффити, планирует искать новое помещение для магазина и готов содействовать в восстановлении картин.



Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".



"Мы их не удаляли. Я никому никаких указаний не давал. Я не заинтересован был это делать. Эти граффити были созданы в мой день рождения 12 февраля 2014 года. Во время революции ночью пришли ребята и спросили – мы здесь разрисовываем стены. А я говорю: а чего вы спрашиваете? Делайте", – сказал Доценко.



Он утверждает, что ухаживал за картинами 3,5 года.



"Я 3,5 года ухаживал и поддерживал техническое состояние этих граффити, ибо краски, которыми их рисовали – и нитрокраска, и масляная, и гуашь – уже к осени половина облетела. Мы их подрисовывали, и в 2015 году, когда действительно была угроза, что они могут исчезнуть, мы покрыли их лаком", – сказал директор магазина.

При этом кэш помнит нелестные комментарии Доценко о ценности уничтоженных графитти

Он добавил, что расценивает ситуацию с граффити как провокацию.



"То есть 3,5 года за ними ухаживать, а потом взять их зарисовать? Причем сделать это тогда, когда все из отпусков приехали, когда в субботу полное город людей, все гуляют, ярмарки. Это провокация. Сам Вятрович у себя на фейсбуке написал и своим постом все всем объяснил", – сказал Доценко.



Комментируя фото, на которых он стоит рядом с мужчиной, который зарисовывает граффити, Доценко сказал:



"Я не зарисовывал и, может, даже и этот человек не зарисовывал. Или зарисовывал. Я приехал на работу где-то в двенадцать – начале первого и увидел этого человека, я спросил, кто он и что здесь делает, я знаю, что коммунальные службы время от времени чистят фасады. Буквально сразу ко мне подъехала Вера Савченко, помощник нардепа Надежды Савченко и сказала гневно так: как же так, зачем вы зарисовываете, это неправильно. Я говорю – что вы говорите, вы же видите, что я только что приехал на машине".

Он добавил, что человека, который зарисовывал граффити, не знает: "Я его не знаю. Он говорил:" Мне сказали покрасить, и я крашу".



На вопрос, почему он не заявил в полицию, Доценко сказал: "Во-первых, полиция этим не занимается. Во-вторых, Вера Савченко мне сказала: "Я буду подавать жалобу в мэрию и Минкультуры". Я говорю: "Да, конечно. Надо это выяснить". Я так и не обращался, потому что помощнице нардепа или же нардепу проще обратиться в мэрию или в полицию, и они тогда отреагируют мгновенно".



Он добавил, что за эти дни получил около 200 угроз в социальных сетях, в том числе в частности, от помощников нардепов. Доценко рассказал, что магазин на Грушевского закрылся. По его словам, магазин понес убытки, которые оцениваются суммами "между десятками и сотнями тысяч гривен".



Он также сообщил, что разговоры с руководством Института украинского языка НАН Украины о продлении или прекращении договора аренды еще не было. В то же время он отказался комментировать, давал ли показания по делу о граффити.



"Сотрудничество или работа идет по всем трем направлениям – СБУ занимается экстремизмом, терроризмом, прокуратура - повреждением памятников культурного наследия, полиция - нанесение вреда государственном и частному имуществу и хулиганские действия. Все что касается нашего сотрудничества с правоохранителями, прокуратурой и СБУ, я не буду ничего комментировать", – сказал Доценко.



По его словам, магазин будет способствовать в восстановлении граффити.



"Мы созвонимся с Социопатом и этот вопрос решим - нужно будет, чтобы мы принимали в этом участие, или не нужно, как мы можем помочь. Мы предоставим финансовую поддержку - это не проблема", - сказал Доценко.



Он также отметил, что магазин "Эмпориум" арендует помещение на Грушевского с 1998 года.

Как известно, 3 сентября с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Позже в тот же день возмущенные люди разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум".

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Въятрович заявил, что институт обратится в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.

Прокуратура Киева №6 открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

4 сентября из магазина "Эмпориум" вывезли мебель.

В свою очередь, стрит-арт художник Sociopath рассказал, что договорился с министром культуры Евгением Нищуком о восстановлении графити.

Ирина Балачук, УП