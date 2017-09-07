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Порошенко с фракцией и Гройсманом поедут за город – источники

Четверг, 7 сентября 2017, 17:41

Фракция БПП и президент Петр Порошенко проведут неформальную встречу за городом.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в политсиле.

Одним из вариантов места встречи рассматривается резиденция Государственного управления делами "Залесье".

 
Резиденция Государственного управления делами "Залесье".
focus.ua

Один из собеседников УП отметил, что на встрече будут присутствовать также премьер-министр Владимир Гройсман.

В то же время глава фракции БПП Артур Герасимов на прямой вопрос, поедут ли депутаты праздновать начало нового политического сезона в ресторан, ответил:

"Да перестаньте. Мы еще не определились, или фракция будет здесь (в здании Рады -ред), или в Администрации президента.

Ранее сообщалось, что вечером 7 сентября фракция "Блок Петра Порошенко" проведет свое заседание на Банковой.

Украинская правда

Темы: БПППорошенко
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