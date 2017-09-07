Порошенко с фракцией и Гройсманом поедут за город – источники
Фракция БПП и президент Петр Порошенко проведут неформальную встречу за городом.
Об этом сообщают источники "Украинской правды" в политсиле.
Одним из вариантов места встречи рассматривается резиденция Государственного управления делами "Залесье".
Один из собеседников УП отметил, что на встрече будут присутствовать также премьер-министр Владимир Гройсман.
В то же время глава фракции БПП Артур Герасимов на прямой вопрос, поедут ли депутаты праздновать начало нового политического сезона в ресторан, ответил:
"Да перестаньте. Мы еще не определились, или фракция будет здесь (в здании Рады -ред), или в Администрации президента.
Ранее сообщалось, что вечером 7 сентября фракция "Блок Петра Порошенко" проведет свое заседание на Банковой.
Украинская правда