Порошенко с фракцией и Гройсманом поедут за город – источники

Фракция БПП и президент Петр Порошенко проведут неформальную встречу за городом.



Об этом сообщают источники "Украинской правды" в политсиле.



Одним из вариантов места встречи рассматривается резиденция Государственного управления делами "Залесье".

Резиденция Государственного управления делами "Залесье" . focus.ua

Один из собеседников УП отметил, что на встрече будут присутствовать также премьер-министр Владимир Гройсман.



В то же время глава фракции БПП Артур Герасимов на прямой вопрос, поедут ли депутаты праздновать начало нового политического сезона в ресторан, ответил:



"Да перестаньте. Мы еще не определились, или фракция будет здесь (в здании Рады -ред), или в Администрации президента.



Ранее сообщалось, что вечером 7 сентября фракция "Блок Петра Порошенко" проведет свое заседание на Банковой.



Украинская правда