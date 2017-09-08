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Фракция БПП отгуляла вечеринку в Залесье

Пятница, 8 сентября 2017, 00:07

Фракция БПП отпраздновала открытие политического сезона в резиденции Залесье.

Об этом УП сообщили источники, присутствовавшие на мероприятии.

Кроме депутатов фракции на заседании были президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко и министры фракции БПП, мэр Киева Виталий Кличко.

"В основном выступление президента касалось начала политического сезона. Говорил немного о международных делах, о децентрализации, о важности мажоритарщиков", - сообщил один собеседник

"Ничего особенного. Было мотивационное выступление президента и неформальная беседа с ним. Было неформальное общение с премьером, с генпрокурором", - отметил еще один собеседник.

"Луценко шутил, что пришел без представлений", - говорит другой участник вечеринки.

 
Депутаты фракции БПП по дороге в Залесье
 

На вопрос, кто развлекал гостей, один из депутатов ответил, что "никто не пел".

Вместе с тем корреспонденты УП стали свидетелями, как из резиденции выезжали многочисленные кортежи с высокопоставленными чиновниками. Также резиденцию оставили семь автобусов с правоохранителями, которые обеспечивали охрану, и пожарные машины.

Как известно, утром 7 сентября президент выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БПППорошенко
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