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Новый закон об образовании нарушает права нацменьшинств – Москаль

Пятница, 8 сентября 2017, 13:51

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль уверяет, что внесенные Верховной Радой изменения в закон об образовании противоречат закону о национальных меньшинствах.

Об этом он пишет на своем сайте.

"Принятый большинством Верховной Рады новый Закон об образовании не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Украина ратифицировала в 2003 году, Закону "О национальных меньшинствах в Украине" и международным договорам, заключенным Украиной с соседними странами", - отмечает губернатор.

По его словам, в частности, новый закон, а именно его седьмая статья, касающаяся языка обучения, нарушает нормы закона о нацменьшинствах в Украине, который гласит: "Государство гарантирует всем национальным меньшинствам право на национально-культурную автономию: использование и обучение на родном языке".

Также, по мнению Москаля, внесенные Радой изменении законодательства противоречат двусторонним договорам Украины с соседними странами, в частности, с Молдовой, Румынией, Венгрией, которые предусматривают обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств.

"Особенно хочу подчеркнуть, что представители национальных меньшинств, которые живут в Закарпатье, являются законопослушными гражданами Украины и стремятся в полном объеме овладеть государственным языком. Учитывая это, обращаюсь к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать принятый закон или вернуть его в Верховную Раду Украины с правками", - заявляет Москаль.

Он пояснил, что абсолютное большинство депутатов, которые голосовали за новый закон, не являются выходцами из многонациональных регионов, поэтому не понимают их специфику.

"Закарпатье - многонациональная область, у нас положения Европейской хартии региональных языков применяются сразу к трем языкам - румынскому, словацкому и венгерскому", - отметил глава ОГА.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", который начинает реформу образования в Украине.

В частности, закон сужает использование в украинских учебных заведениях языков нацменьшинств.

С критикой нового закона выступила Венгрия. "Нож в спину", - заявил ее МИД.

А румынская община в Черновицкой области попросила президента ветировать новый закон "Об образовании".

В то же время министр образования Лилия Гриневич отмечает, что принятая языковая статья закона "Об образовании" соответствует Конституции Украины.

Украинская правда

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Темы: языкМоскальзаконодательствоВерховная Рада
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