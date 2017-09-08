Расмуссен и Вершбоу призывают ООН ввести миротворцев на Донбасс

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-заместитель главы Альянса Александр Вершбоу, призывают Совбез ООН принять решение о введении на оккупированные территории на востоке Украины миротворческой миссии для восстановления суверенитета Украины.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на политиков.

"Большие друзья Украина Андерс Фог Расмуссен и Александр Вершбоу призывают Совет Безопасности ООН утвердить миротворческие и стабилизационные силы, которым бы доверяли, с целью восстановления суверенитета Украины", - отметили политики.

Они раскритиковали позицию президента России Владимира Путина об условиях начала такой миротворческой миссии, которые призваны подорвать ее эффективность.

"Дьявол всегда кроется в деталях. Однако вопрос о миротворческих силах ООН в настоящее время реально находится на стадии обсуждения. Совет Безопасности ЕС должен четко быть привлечен к этим предложениям", - подчеркнул Расмуссен.

Он напомнил, что ранее Россия всегда угрожала своим вето принятия решения о миротворческой миссии ООН в Украине.

Политики предлагают ввести миротворческую миссию ООН в Украине в три этапа. На первом – развернуть миротворческие силы на линии разграничения, на втором – продвинуть контингент глубже на оккупированные территории.

А на третьем этапе обеспечить полное присутствие миротворческого контингента, включая контроль над границей с РФ.

5 сентября Путин заявил, что поручает министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.



По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон – для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. н "ДНР" и "ЛНР", заявил президент РФ.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Путин подменяет понятия, а его предложения по размещению миротворцев ООН на Донбассе неприемлемы для Украины.

РФ требует согласовать с боевиками условия пребывании миротворческой миссии в ОРДЛО, а также, прежде, чем ввести "голубые каски" Украина должна предоставить "особый статус" Донбассу.

В правительстве Германии считают, что миротворческую миссию нет смысла согласовывать с боевиками и разместить ее следует на всей территории конфликта на Донбассе, а не только на линии соприкосновения.