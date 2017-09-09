Полторак заявил, что ВСУ в АТО вооружат танками "Оплот"

Принято решение о подписании договоров на производство и поставку танков "Оплот" в зону АТО.

Об этом сообщил глава Минобороны Степан Полторак.

"После завершения всех процедур предприятия Харькова, которые производят бронированную технику, получат заказ на поставку техники более, чем за 26 лет до этого", - заявил Полторак.

Он добавил, что танк "Оплот" - "современная боевая машина, которая в настоящее время экспортируется во многие страны мира, но отсутствует на вооружении Вооруженных Сил Украины".

Также Полторак отметил, что по состоянию на сентябрь 2017 года танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений Вооруженных сил Украины.

"За счет надлежащего финансирования из госбюджета и своевременного выполнения государственного оборонного заказа, танками укомплектованы практически все танковые подразделения. За счет поставки тренажеров для подготовки экипажей в учебные заведения Львова и Харькова продолжается качественное обучение специалистов", - завил министр обороны.

Украинская правда