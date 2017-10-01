В Соцпартии появился еще один лидер

Главой Социалистической партии Украины избрали нардепа, члена фракции БПП Сергея Каплина.

Как сообщили в пресс-службе политика, решение об избрании его главой СПУ было принято на Всеукраинском съезде социалистов, социал-демократов и профсоюзов, который состоялся в Киеве.

Также в ходе съезда было объявлено о создании блока "За простых людей". Соучредителями блока также стали почти полсотни профсоюзов и организации пенсионеров и ветеранов МВД и ВСУ.

"В СПУ теперь законно избранный председатель, а не кулуарно "коронованный" 5 делегатами с 4 присутствующих Кива, которого просто поставил Аваков (глава МВД Арсен Аваков) и через Петренко (глава Минюста Павел Петренко) незаконно внес в реестры", - говорится в сообщении пресс-службы Каплина.

"СДП, которую я до сих пор возглавлял вместе с Соцпартией, Партией пенсионеров Украины, профсоюзами - объединились в единый блок "За простых людей". Этот блок вместе идет во власть - в местные советы, парламент и в президенты", - заявил Каплин и добавил, что кандидатом в президенты выдвинут именно его.

По сообщению, "социалисты, социал-демократы и профсоюзы начали формирование теневого правительства левых и Национального кадрового резерва".

Делегаты съезде также провели акцию под Минюстом с требованиями выполнить решение Высшего админсуда, который постановил убрать из реестров Илью Киву и зарегистрировать новое руководство Соцпартии.

Как известно, в июле 2017 года советник главы МВД Илья Кива заявил, что возглавил Социалистическую партию Украины.

Ранее СПУ возглавлял Александр Мороз, который в 2012 году передал полномочия председателя СПУ Павлу Устенко. В 2014 году на внеочередном ХХ съезде СПУ Устенко выразили недоверие, а главой СПУ был избран Николай Рудьковский. В августе 2015-го Рудьковский был освобожден от должности по его же просьбе, а главой избран Николай Садовой.

Украинская правда