Суд запретил Социалистическую партию Украины

Восьмой апелляционный суд Львова запретил Социалистическую партию Украины – имущество партии и всех ее организаций будет передано государству.

Источник: Общественное движение "Честно", "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам ведущего аналитика "Честно" Игоря Фещенко, аргументы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности партии, а также в высказываниях последних трех ее руководителей, прежде всего, государственного изменника Ильи Кивы.

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По мнению СБУ, хотя Кива с 2019 года не является официальным руководителем партии, но он и дальше оказывает влияние на нее.

В частности, по данным "Честно", в делах цитировались публикации со ссылкой на партийный сайт, в которых вхождение Кивы в ОПЗЖ подавалось как делегирование от СПУ. Кроме этого, согласно материалам дела, на сегодня Социалистическую партию Украины возглавляет Виктор Заика – директор благотворительного фонда Ильи Кивы "Освобождение".

Еще одним доказательством влияния Кивы на Соцпартию считают то, что возглавляемая им организация "Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты за жизнь", как и его благотворительный фонд, зарегистрированы по тому же адресу, что и Социалистическая партия Украины.

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Партия может оспорить это решение в Верховном Суде.

По данным министра юстиции Дениса Малюськи, в Восьмом апелляционном административном суде во Львове продолжаются 16 судебных процессов по запрету пророссийских партий. В отношении шести политических партий решение уже принято, по другим – решения ждут в ближайшее время.

Министр отметил, что уже на этой неделе возможно вынесение судебных решений о запрете политических партий "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партии Шария" и других – в том числе тех, чья деятельность была приостановлена ​​решением СНБО.

Малюська также добавил, что гражданам, которые захотят в будущем регистрировать новые пророссийские политические партии, сделать это будет гораздо сложнее, потому что против всех таких партий будут подавать "еще 1, 2, 3, 10 исков с таким же результатом (запретом через суд – ред.)".

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