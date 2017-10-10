Пенсионная реформа заработает 11 октября

Пенсионная реформа, предусматривающая повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году, вступит в силу 11 октября.



Соответствующий закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 10 октября – он вступает в силу на следующий день после публикации, передают "Украинские новости".



Верховная Рада приняла пенсионную реформу 3 октября, президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон 8 октября.

Согласно документу, в 60 лет выходят на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 25 лет страхового стажа, а диапазон требований относительно страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году.

В 63 года будут выходить на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 25 лет.

В 65 лет будут выходить те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 16 лет.

Для определения права на пенсию по возрасту в страховой стаж будут засчитываться:

- ведение предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения (с 1 января 1998 года по 30 июня 2000 включительно, подтверждается справкой о регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности; с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года включительно, при условии уплаты страховых взносов независимо от уплаченного размера);

- прохождение военной службы по 31 декабря 2017 включительно; пребывание в отпуске в связи с беременностью и родами с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 включительно;

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста с 1 января 2004 года до момента введения уплаты страховых взносов женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

- обучение в высших учебных заведениях на дневной форме обучения на условиях государственного заказа, а также обучение в аспирантуре и докторантуре с 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 включительно.

На переходный период (3 года) при потере работы предлагается назначать государственную социальную помощь при наличии 15 лет страхового стажа в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Лицам, которые не будут иметь 15 лет стажа, государственную соцпомощь будут назначать при достижении ими 65 лет.

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Кроме того, с 1 октября предполагается осуществление перерасчета пенсий с использованием единого показателя средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году на уровне 3 764,4 гривны; показателя стоимости одного года страхового стажа, пониженного с 1,35 до 1 процента.

В то же время на переходный период для новых пенсий стоимость года стажа 1,35% сохраняется до конца 2017 года, в том числе при переводе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту.

При назначении пенсий в 2018 году при стоимости года стажа 1% будет использоваться показатель средней зарплаты за два последних года (ориентировочно - 5 227 гривен), с 2019 года - показатель средней зарплаты за три последних года.

Также пересмотрены размер и условия назначения минимальной пенсии по возрасту.

Так, на уровне прожиточного минимума пенсия в минимальном размере будет назначаться лицам, имеющим страховой стаж 30/35 лет для женщины и мужчины соответственно.

С 1 января 2018 года гарантия по обеспечению выплаты пенсий в минимальном размере на уровне 40% от минимальной заработной платы, но не менее, чем размер прожиточного минимума, будет обеспечиваться лицам, имеющим страховой стаж 30/35 лет по достижении ими 65 лет.

Также изменена расчетная величина для определения минимального размера пенсии для шахтера с 80% средней заплаты шахтера на 80% средней заработной платы.

Кроме того, отменены специальные пенсионные режимы для государственных служащих, ученых, должностных лиц органов местного самоуправления, прокуроров, депутатов и пенсии по выслуге лет.

Ежегодная (опосредованная) индексация пенсий с 2021 года будет происходить путем увеличения (перерасчета) средней зарплаты, с которой исчислена пенсия, на 50% роста средней зарплаты за 3 предыдущих года и на 50% рост индекса потребительских цен за предыдущий год.

В 2019-2020 годах индексация пенсий будет осуществляться по отдельному решению Верховной Рады.

Среди прочего, закон предусматривает назначение пенсии независимо от возраста при наличии 40 лет страхового стажа с 1 января 2028 года, установление верхней границы базы начисления единого социального взноса в 15 минимальных зарплат (на данный момент 48 тыс. гривен) и введение накопительного уровня пенсионной системы с 1 января 2019 года.

Кабинет министров обязан до 1 ноября разработать и подать в парламент законопроект по пересчету пенсий военнослужащим.