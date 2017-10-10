Появились результаты полной проверки декларации Гройсмана

Национальное агентство по предотвращению коррупции объявило результаты полной проверки декларации премьера Владимира Гройсмана за 2016 год.

Об этом свидетельствует решение НАПК №891 от 5 октября, опубликованное на сайте агентства.

Проверка показала, что глава правительства в своей декларации об имуществе и доходах предоставил информацию, которая является точной, достоверной, без признаков незаконного обогащения и конфликта интересов.

В частности, во время анализа декларации премьер-министра установлено, что он в 2016 году получал доходы в виде заработной платы по основному месту работы - в I квартале как председатель Верховной Рады, во II-IV кварталах - как глава правительства.

Также выяснилось, что он получал доходы от предоставления имущества в лизинг; аренду или субаренду и от продажи недвижимого имущества, но все это не является нарушением закона.

Кроме того, НАПК установило, что Гройсман не владеет значительными пакетами акций (более 10% от уставного капитала) в предприятиях. Также отсутствуют сведения о том, что премьер входил в 2016 году в состав учредителей или руководителей каких-либо юридических лиц.

Также, как свидетельствует отчет, Гройсман не является физическим лицом-предпринимателем.

Как сообщалось, 25 мая Национальное агентство по предотвращению коррупции на своем заседании не смогло утвердить выводы по результатам проверки деклараций премьер-министра Владимира Гройсмана и министров его правительства.

Согласно декларации главы правительства за 2016, его заработная плата составила 281 тыс. грн, доход включает также проценты по депозитам, размещенным в украинских банках в размере 154 тыс. грн.

Большая часть дохода Гройсмана за 2016 год получена в результате отчуждения принадлежащего ему автомобиля и земельного участка. От указанных операций глава правительства получил 11,13 млн грн.

Дополнительно от сдачи в аренду принадлежащих Гройсману уже много лет объектов недвижимости он получил 4,2 млн грн.

Евгений Кизилов, УП