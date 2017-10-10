В АП силовиков засыпали вопросами о нападениях на журналистов

Во время рабочего заседания Совета по вопросам профессиональной деятельности журналистов при Администрации президента журналисты передали в МВД и ГПУ ряд проблемных вопросов, требующих решения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.

По ее словам, до заседания журналисты подготовили "список кейсов по категориям Нападения на журналистов (20 случаев), Воспрепятствование (62 случая), Угрозы (25 случаев), и Уничтожение и повреждение имущества журналистов и нападения на офисы СМИ (17 случаев)".

"Эти кейсы мы передали для расследования в МВД и ГПУ", - написала она.

Ответы об прогрессе ожидают услышать на следующем заседании, запланированном на 23 ноября.

Отдельно были подняты вопросы по делу об убийстве Павла Шеремета.

"Мы спрашивали, почему закрыли абсолютно все судебные решения по этому делу. По нашему мнению, это неоправданно, и наоборот создается впечатление, что закрыли, чтобы не было критики. Также мы требовали усилить следственную группу зарубежными специалистами, в частности, дешифровки видео. Мы передадим в МВД контакты, по которым они могут обратиться к иностранным представительств для усиления следственной группы", - написала Романюк.

"Мы подняли вопрос о деле что касается нападения сотрудников УГО на съемочную группу Михаила Ткача, "Схемы", Радио Свобода. Мы требуем зарегистрировать дело по ст.171 УК, а не как обращение граждан. Расследовать его и наказать виновных в соответствии с украинским законодательством", - добавила она.

Также Романюк сообщила, что передали другие резонансные дела.

"В частности, связанные с неправомерными действиями сотрудников полиции (в этом году - это кейсы Максима Требухова и Натали Нагорной, мы передали эти вопросы во внимание прокуратуры). Мы также предоставили информацию об избиении журналистов в регионах, все дела о поджогах машин, офисов. И подняли вопрос по миротворцам, куда же без него, родимого", - сообщила она.

"Отдельно передали пресс-службе СБУ вопросы от украинских журналистов относительно непредоставления ответов на запросы о доступе к публичной информации. А также, нашу оценку по делу Муравицкого, которая, по нашему мнению, не связанная с нацбезопасностью. Хотим услышать подробный ответ по этому деле. Также спросили о выдворении иностранных журналистов из Украины. Вроде, с испанских журналистов таки сняли статус персоны нон-грата (но СБУ об этом еще имеет официально объявить)", - заявила Романюк.

Также обращение от ИМИ в ГПУ и АП передали по делу узбекского журналиста расследователя Нарзулло Охунжонова, который просит политического убежища в Украине, и сейчас находится в СИЗО.

"Мы предоставили доказательства и обращения от международных организаций, он действительно занимался журн деятельностью. Украина не экстрадировать этого журналиста в коем случае, там абсолютно политический кейс", - написала Романюк.

"Еще одно наша требование - пригласить на следующее заседание представителей судебной власти, потому что есть вопросы по систематизации судебной практики и приговорах нападавшим (подавляющее большинство приговоров по состоянию на сейчас - увы, оправдательные, если за прошлый год было расследовано 31 дело, то судебных приговоров только 6). И пригласить сотрудников СБУ, у которых также есть вопросы к журналистам", - добавила она.

Украинская правда