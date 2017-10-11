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Россия объявила Парасюка в розыск, заочно арестовав

Среда, 11 октября 2017, 09:56
Россия объявила Парасюка в розыск, заочно арестовав

Следственный комитет Российской Федерации заявляет, что народный депутат Украины Владимир Парасюк заочно взят под стражу и объявлен в международный розыск.

В своем сообщении СКР отмечает, что он причастен к нападению в марте 2016 года на Генеральное консульство РФ во Львове и надругательстве над государственным флагом РФ.

Кроме того, следствие установило, что в 2014 году на посольство России в Киеве напали Владимир Романцов, Алексей Бакай и Владимир Назаренко, они "принимали активное участие в умышленной порче имущества российской дипмиссии", а Назаренко также "участвовал в надругательстве" над флагом РФ.

"На основании собранных следствием доказательств, в том числе видеозаписей, полученных из открытых источников, и результатов судебных экспертиз вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)", – сообщает СКР.

Назаренко и Парасюка также обвиняют в надругательстве над российским флагом (ст. 329 УК РФ).

"Указанные лица объявлены в международный розыск, и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщает СКР.

Следком отмечает, что украинские правоохранительные органы длительное время ведут свое расследование по указанным фактам – и пока "никто к уголовной ответственности не привлечен".

"Несмотря на то, что украинская сторона фактически отказала в исполнении запросов российского следствия о правовой помощи, Следственным комитетом продолжается активная работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, принимавших участие в указанных нападениях на российские загранучреждения (в 2014–2016 годах – ред.)", – заявляет СКР.

Как известно, Владимир Парасюк стал узнаваем после событий на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Он прошел в Верховную Раду 8 созыва. Уже будучи нардепом, попал в несколько скандальных ситуаций.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ПарасюкРосcиядипломатические отношения
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