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Правоохранители попросили помочь найти активы в 10 делах

Среда, 11 октября 2017, 13:44

Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами получило 10 обращений от правоохранительных органов по розыску активов с декабря 2016 года.

Об этом заявил председатель агентства Антон Янчук в ходе слушаний в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передают "Українські Новини".

"У нас есть более 10 обращений от правоохранительных органов по розыску активов, как в пределах Украины, так и за ее пределами. Они находятся в обработке", - сказал Янчук.

Также он отметил, что Главная военная прокуратура передала Нацагентству имущество, которое принадлежит бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко и его окружению.

По его словам, это движимое и недвижимое имущество сейчас изучается, после чего ему будет дана оценка и выбран управляющий для дальнейшей передачи ему активов.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сумма арестованного имущества экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и его дочерних компаний достигает 6 миллиардов гривен.

Как известно, 14 июля главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "Корд" провели обыски по делу преступной организации экс-президента Виктора Януковича и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, было проведено 183 обыски в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко, в частности в офисном центре "Гулливер" в Киеве, где был обнаружен тайный офис банка Клименко "Юнисон".

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